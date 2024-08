Il ricordo di Gianluca De Luca a un anno dalla scomparsa

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 23 agosto 2024

TERMOLI. Un anno fa le comunità di Termoli e delle Isole Tremiti furono sconvolte dalla scomparsa tragica e prematura di Gianluca De Luca, titolare del lido Anna, che avvenne durante una immersione.

Stasera, alle 19, nella chiesa di Sant'Antonio, si celebra una messa di suffragio.

A ricordarlo la sua amica Laura Venittelli: «Ci manca talmente tanto che a volte mi "tocca" risentire i suoi messaggi vocali per sentire la sua voce ed il "bollettino quotidiano" dei suoi viaggi alle Tremiti, le isole che amava tanto e in cui ha trovato, mannaggia, la morte. A volte penso che era proprio quella la morte che voleva: in fondo al mare, nel suo mare, nel mare delle isole che amava tanto.

Ci manca, eccome se ci manca, ci mancano la sua voglia di vivere, la sua splendida eccentricità. È passato un anno eppure il cuore sanguina ancora come in quel terribile 23 agosto del 2023.

Stasera ci sarà la messa in suo suffragio alla chiesa di Sant' Antonio, per stare ancora idealmente con lui, oggi, nel giorno del primo anno dalla sua scomparsa».