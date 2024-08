Cordoglio diocesano per la morte di suor Cristina Colasurdo

TERMOLI. Il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio e a tutta la comunità diocesana, esprimono cordoglio e vicinanza alle Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe e ai parenti per la morte della cara suor Cristina Colasurdo avvenuta il 21 agosto 2024.

In comunione di preghiera si ringrazia il Signore Gesù Cristo per una vita di amore, di attenzione al prossimo e di servizio come infermiera tra le corsie degli ospedali, ricordando la sua preziosa fede e la sua bontà d'animo. La affidano alle braccia misericordiose del Padre al quale suor Cristina ha donato la sua esistenza così come ha testimoniato con il suo ministero il fratello don Remo Colasurdo, sacerdote della diocesi.

Le suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe invitano a tenere vivo, tutti insieme, il ricordo in profonda preghiera di suffragio mercoledì 28 agosto 2024, alle 19, nella Basilica Concattedrale di San Pardo a Larino ove sarà commemorata anche la memoria della cara suor Elena Fierro nel trigesimo della sua scomparsa per la quale si rinnova il messaggio di cordoglio da parte di tutta la comunità diocesana.