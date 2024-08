«Pista ciclabile senza continuità, un progetto lacunoso»

TERMOLI. Da un ex assessore ai Lavori pubblici, come l'ingegner Mario Di Blasio, artefice tra le altre cose della svolta sulle rotatorie in città, una critica severa sulla realizzazione della pista ciclabile sull'ex statale, ora via Vespucci.

«E mo’? Il drone ce la farà a traslare me e la mia bici sul tratto di pista ciclabile del lungomare Nord? Mi chiedo come sia possibile progettare senza il criterio di continuità questa utile infrastruttura, lunghe strisce di asfalto (?) che ad un certo punto sfociano in barriere o ostacoli; i flussi pedonali non indicati spesso sono criticità che possono causare incidenti, sarebbe stato opportuno aver previsto percorsi distinti e confinati.

Nella mia esperienza di assessore comunale di Termoli mi sono scontrato con logiche di progettazione assurde, per la realizzazione dei marciapiedi per esempio si indicava prevedere “strisciate” le più lunghe possibili, in funzione delle risorse previste, anche se incomplete.

Così nella nostra cittadina sono presenti ancora marciapiedi con i cordoli e senza mattonelle al cui posto è stato lasciato al sottofondo e qualche volta con asfalto.

Forse perché c’era da favorire questo o quell’amico e “far arrivare” l’opera fin “casa sua”. Per questo ho caratterizzato la mia attività amministrativa improntandola alla logica della progettazione corretta e finita. Voglio sperare che la rete di piste ciclabili (e pedonali) in programma per tutta nostra nazione sarà un’opera completa, senza discontinuità, bella e fruibile in sicurezza. Sarà?»