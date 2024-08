Sagra del Pesce: i divieti imposti dalla Capitaneria di Porto alla viabilità

TERMOLI. In vigore da due giorni ormai l'ordinanza della Guardia costiera che da mercoledì scorso ha disciplinato lo spazio del porto adibito alla Sagra del Pesce 2024, prescrizioni che dureranno fino a domenica 25 agosto.

L’area portuale della banchina di riva del porto di Termoli, pari a mq. 5.100, è interessato dell’allestimento della manifestazione prevista oggi e domani.

Nel tratto dell'area portuale della banchina di riva destinato alla manifestazione sono vietati il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta, saranno soggetti a rimozione forzata.

Oggi e domani, dalle ore 18 e fino al termine di ogni singolo evento della manifestazione e comunque fino a quando indicato dagli agenti del traffico, la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva dovrà avvenire come indicato, con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h, e in presenza di pedoni ulteriormente ridotta a “passo d’uomo”. Inoltre, nel periodo e nella fascia oraria.

Viale della Guardia Costiera e via Carlo del Croix sono chiuse al transito.

Sulle corsie delle citate strade è vietata altresì la fermata e la sosta a qualsiasi veicolo. L’eventuale fermata-sosta sarà soggetta a rimozione forzata.

Circolazione stradale presso la banchina di riva nei periodi di tempo intermedi: dal termine di ogni singolo evento previsto nei giorni 23 e 24 agosto 2024 e fino all’inizio dell’evento successivo e comunque fino a quando indicato dagli agenti del traffico la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva dovrà avvenire con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h, ed in presenza di pedoni ulteriormente ridotta a “passo d’uomo”.

Del divieto sono esentati i veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione, nonché i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.