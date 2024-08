Fusilli al sugo di cicale, “Sciscillo”, gamberi al gratin e insalata di polpi: la "Pre-sagra" al via

TERMOLI. Quasi 50 quintali di pesce in tre giorni di pesca in mare aperto, questo il bilancio dell'attività compiuta in deroga ministeriale per la Sagra che terrà banco al porto, oggi con la Pre-sagra, e domani con la frittura.

Nell'ultimo giorno sono state scaricate altre 459 cassette per 1.377 kg di prodotto.

L’organizzazione è affidata all’Associazione San Basso 7.0, in collaborazione con il Comune di Termoli, la Regione Molise, la Pro Loco di Termoli, Termoli Turistica e la Valtrigno Molise. L’apertura della Sagra è fissata con la “Pre sagra” alle ore 19 con un menù degustazione al costo di 17.50 euro che prevede Fusilli al sugo di cicale, pallotta di “Sciscillo”, gamberi al gratin, insalata di polpi, peperoni e pane. Per allietare la serata sarà presente il Dj set di Alex Latino con musica e animazione.

Domani, sabato 24 agosto, la “Sagra del Pesce” vera e propria così come tradizione vuole con la frittura di paranza.

Biglietti in vendita a 10 euro e serata musicale affidata al dj set, pizzica e musica dal vivo di “Heimarmene”.

Alle ore 24, invece, la chiusura dell’evento con i fuochi pirotecnici al Porto Turistico a cura del Comune di Termoli.