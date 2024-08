Pista ciclabile sul litorale Nord: «Opera non ancora ultimata, ci sarà anche mini rotatoria»

TERMOLI. Pista ciclabile della discordia, perché il tratto del lotto che riguarda il litorale Nord di Termoli non mette tutti d'accordo. Ieri a intervenire è stato l'ex assessore ai Lavori pubblici, Mario Di Blasio, ponendo questioni relative alla "discontinuità" dell'opera.

Una precisazione arriva dall'ingegner Gianfranco Bove, che fino alla fine di luglio ha diretto come dirigente i Lavori pubblici, prima di trasferirsi all'Urbanistica.

«La pista ciclabile del litorale Nord non è ancora stata ultimata e sulla stessa non si potrebbe nemmeno circolare. Quando sarà completata ci sarà la continuità col tratto di ciclovia esistente in zona Torre saracena (Sinarca) e quasi in corrispondenza dello svincolo della Tangenziale verrà realizzata una mini rotatoria che consentirà ai ciclisti o di procedere in direzione Nord sul lato mare, oppure di fare inversione per ritornare verso Termoli. Questa ultima soluzione è in attesa che sia progettata e poi costruita la ciclovia adriatica per i tratti mancanti rispetto a quella in esecuzione».