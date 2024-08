«Interrompere la catena dei furti d'auto, il turismo si alimenta con la sicurezza»

TERMOLI. I furti d’auto sono una costante, purtroppo. C’è chi ritiene che non si dia nemmeno lo spazio adeguato alle notizie sui reati predatori di questo tipo. Non è certamente il nostro caso, ma l’assuefazione dell’opinione pubblica a volte affievolisce l’effetto dell’allarme sociale. Sono considerazioni espresse da termolesi trasferiti in Belgio da generazioni, almeno 4, che però d’estate ritornano a seguire le orme del cosiddetto “turismo delle radici”, tra giugno e settembre.

«I nostri genitori - riferisce P. L. - soprattutto, ma anche noi abbiamo sempre fatto sacrifici per poter approfittare un po’ delle bellezze prorompenti della città. Ma ormai, da qualche anno, non sono più tanto il lungo viaggio, il Covid, il rincaro dei prezzi, le inciviltà, le crisi diverse a farci lamentare… Voglio parlare del flagello dei furti delle macchine (o d’altro) che spariscono nel nulla come per magia! Il 20 agosto scorso, in prima serata, a mio fratello è stata rubata la macchina, una Hyundai Tucson, vicino alla stazione. Quest’estate, ho letto che altre persone residenti a Firenze o in Svizzera (o a Termoli) hanno subito anche loro il furto del loro Suv in pieno centro! Risposta classica dalle forze dell’ordine: “Depositate una denuncia domani, ma dovete sapere che di macchine se ne rubano parecchie e che a questo punto, la vostra è già lontano e forse fatta a pezzi…”

Ma, con tutto rispetto, si rendono conto del trauma subito da quelli che devono tornare lontano in Italia o all’estero, talvolta il giorno stesso? Senza parlare dei danni e dei tanti problemi connessi? Cosi mi sembra anche delle forze politiche o – chiedo scusa - di voi giornalisti. Sembra che molti si sono ormai abituati alle notizie su questo tipo di traffico. Intanto, per certi delinquenti, il casso Molise è diventato Il Paese delle Meraviglie. Basta servirsi! Altro che tolleranza zero… Il più terribile è che si sa come e dove vanno a finire le macchine, ma nessuno riesce veramente a rompere questa maledetta catena. E la lista dei poveri malcapitati proprietari continua ad allungarsi senza una vera svolta. Chissà se una certa diminuzione delle presenze turistiche non comincia a risentirne?

Ma per ‘turisti’, voglio intendere innanzitutto gente che ama Termoli dal fondo del cuore e che ne risente la mancanza tutto l’anno. Persone che vogliono augurare a tutta la città pace, sviluppo, sicurezza e prosperità. Ma con tutta la tranquillità necessaria. Forza Tèrmele!»