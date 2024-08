Bando per la Polizia locale, Guglionesi nel Cuore: «Moduli incomprensibili»

GUGLIONESI. La formazione politica guglionesana “Guglionesi nel Cuore” è intervenuta con un documento ufficiale sul concorso per la Polizia municipale. «In merito al concorso dei Vigili urbani del comune di Guglionesi abbiamo inviato la Pec che leggete qui di seguito, siamo sempre attenti e “vigili” a difesa della nostra comunità!»

«Il sottoscritto Bartolomeo Antonacci, in nome e per conte dell'Associazione socio-politica "Guglionesi nel Cuore", comunica di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di giovani concittadini che nell'apprestarsi a compilare it modulo di domanda per la partecipazione al concorso per quattro istruttori di vigilanza indetto dal Comune di Guglionesi, hanno rilevato oggettive difficoltà di comprensione delle informazioni richieste dal modulo di domanda stesso predisposto dagli uffici comunali. Ad esempio, sono stati previsti dei campi "obbligatori" della richiesta "indefinita", alla quale il candidato non è messo in condizioni di rispondere.

Riportiamo di seguite solo alcuni dei modi richiesti presenti sul formato informativo, la cui compilazione è propedeutica per partecipare al bando in oggetto. Campi che sono praticamente incomprensibili e rischiano di limitare la possibilità di partecipazione, visto che ogni candidato rischia di interpretare a modo sue e inserire risposte del tutto errate, anche perché in molti hanno più volte provato a contattare il numero telefonico indicato nel bando di concorso (quello del centralino comunale) senza tuttavia riuscire a parlare con l'ufficio preposto, con il Rup, o qualcuno incaricato che posse dare delle semplici delucidazioni, né in riferimento al concorso menzionato è stato istituito un albo Faq consultabile, con esempi e risposte esaustive in merito al questionario oggetto del concorso.

Quanto sopra detto, vista l'esigenza della pubblica amministrazione di garantire la più ampia partecipazione e la trasparenza delle procedure, si chiede di intervenire con la rettifica del modulo di domanda, a questo punto anche valutando l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande, affinché sia chiaro nelle richieste esponendo i concetti in modo comprensibile e per esteso, e non mediante acronimi informatici, ai più incomprensibili cui significato ha conosciuto solo all'ufficio che ha predisposto il modulo e a pochi altri. Sicuro che alla presente verrà data la giusta attenzione, a nome mio e di tutta l'associazione colgo l'occasione per porgere i più cordiali e distinti saluti».