Divieti in mare e a terra per i fuochi d'artificio imposti dalla Capitaneria di Porto

TERMOLI. In previsione dei fuochi d’artificio di oggi, a mezzanotte, precisamente sulla testata del molo Sud del porto turistico “Marina di San Pietro”, da parte della società “Rosa Michele Antonio” in onore della manifestazione denominata Sagra del Pesce 2024, secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, dalle ore 23.50 alle ore 1 del 25 agosto 2024;

Interdizione dell’area e specchio acqueo di accensione dei fuochi:

Area a terra: dalle ore 7 di oggi e fino alle ore 2 del giorno 25 agosto 2024, e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica, l’area a terra di cui al rende noto, per un raggio non inferiore a 100 metri, interessata dallo spettacolo pirotecnico, è interdetta al transito e alla sosta di persone e veicoli in genere.

Eventuali veicoli in sosta, saranno soggetti a rimozione forzata.

Area a mare: nello specchio acqueo in prossimità del suddetto molo sud del porto turistico Marina di San Pietro, per un raggio non inferiore a 300 metri dalla zona di sparo, nel seguente periodo: oggi, sabato 24 agosto 2024 dalle ore 23. fino alle ore 1.30 del 25 agosto 2024, è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; transitare e sostare nell’area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo; praticare la balneazione e comunque accedervi, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; ▪ svolgere attività di pesca di qualunque natura; effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore; svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente; le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutare l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.

Non sono soggette al divieto le unità, i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi o all’ente organizzatore; le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia; i mezzi di soccorso.