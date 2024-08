Accumuli di alghe sulla spiaggia libera, la Regione autorizza alla rimozione

TERMOLI. Forse un po’ tardiva rispetto alla sollecitazione fatta dal giugno scorso, solo parzialmente accolta a luglio con un apposito provvedimento, ma senza risolvere il problema, è arrivata giovedì scorso in Comune (e alla Capitaneria di Porto) l’autorizzazione alla rimozione degli accumuli di alghe sul litorale Nord di Termoli.

Deroga dell’ordinanza balneare per la pulizia degli arenili non assentiti in concessione, a seguito del deposito di un ingente quantitativo di alghe lungo la battigia, si autorizza ad effettuare le operazioni di pulizia richieste.

Detta autorizzazione ha validità dalla data di rilascio fino al 15.09.2024 escluso il sabato e la domenica.

«Il Comune avrà cura di fare in modo che dette operazioni di pulizia si svolgano adottando idonee misure a tutela della pubblica incolumità quali passaggio dei mezzi meccanici ai non addetti ai lavori e la segnalazione del divieto di accesso al tratto di spiaggia interessato dai lavori di pulizia con i mezzi meccanici a mezzo di appositi cartelli monitori da posizionarsi in modo ben visibile in prossimità dell'area interdetta.

La Regione Molise e gli altri enti pubblici interessati al demanio marittimo è manlevata da qualsiasi danno a persone o cose possa derivare dalla presente autorizzazione e dal mancato rispetto da parte del Comune delle indicate precauzioni da adottarsi a tutela della pubblica incolumità.

Si coglie l’occasione per richiamare la necessità di provvedere alla pulizia degli arenili non assentiti in concessione oltre che dalle alghe depositate lungo la battigia anche nella restante parte, atteso che gli stessi, come risulta da numerose lamentele degli avventori delle spiagge libere, versano in una situazione di scarsa igiene dovuta alla presenza di rifiuti di vario tipo e, pertanto, vi è pericolo per la salute pubblica, atteso che le restrizioni del Servizio Ambiente della Regione Molise interessano esclusivamente le Zcs e le aree appositamente individuate nelle planimetrie, che in ogni caso devono essere mantenute pulite nei modi individuati, e non tutto il litorale non assentito».