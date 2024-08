Traffico intenso verso Nord anche sul tratto molisano dell'A14

TERMOLI. Flusso intenso anche nel tratto molisano dell'A14 nel controesodo più atteso dell'estate, come mostra l'immagine scattata in contrada Porticone da un nostro solerte lettore.

Weekend segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire da ieri pomeriggio, oggi e in particolare per l’intera giornata di domenica 25: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato.

Per consentire la fluidità del traffico – si ricorda - Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1.278).

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, in direzione nord, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari stradali, tra cui anche la statale 16 Adriatica “Adriatica” (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).