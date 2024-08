Sagra del Pesce: 650 le degustazioni di venerdì, stasera pronte 2mila vaschette di "fritto"

L'inaugurazione della Pre-sagra del pesce al porto di Termoli

TERMOLI. Diamo i numeri, in senso buono, sulla Sagra del Pesce 2024. Sulle 900 porzioni disponibili, sono state 650 quelle acquistate nel venerdì della "Pre-sagra". Duemila, invece, le vaschette di fritto che saranno messe a disposizione nella serata di oggi, sabato 24 agosto, che culminerà la due giorni dedicata al pesce dell'Adriatico pescato in deroga, in un periodo di fermo, che da sempre segna gli eventi dell'Estate Termolese.

Ieri sera, l'inaugurazione era stata a cura della delegazione del Comune di Termoli, col sindaco Nico Balice, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello e gli assessori Mariella Vaino, Silvana Ciciola, Paola Cecchi, Enrico Miele e Michele Cocomazzi.

Stasera, l'appuntamento finale con la frittura di paranza, djset musica e pizzica con "Heimarmene". A mezzanotte i fuochi pirotecnici.