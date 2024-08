I fuochi della Sagra del Pesce chiudono il trittico di agosto: seguili in diretta su Termolionline

TERMOLI. Lo scorso anno furono davvero una sorpresa, per durata e intensità. Oltre 25 minuti di fuochi pirotecnici per la Sagra del Pesce 2023. Stasera, a mezzanotte, si replica, ovviamente e dopo San Basso e i meravigliosi giochi pirici di Ferragosto lo spettacolo dal porto di Termoli chiuderà il trittico agostano delle feste popolari.

Come avvenuto il 4 e il 15 agosto scorsi, Termolionline torna a proporre i fuochi d’artificio in diretta live, dal porto turistico di Termoli. Basta collegarvi sulla nostra pagina Facebook per assistere all’evento.

Appuntamenti che ci vedono seguiti da tanti anche da fuori Molise, a cui rinnoviamo l’invito. Per chi non riuscisse a venire a Termoli basta collegarsi alle 23.57 per vivere con noi la magia dei fuochi pirotecnici.