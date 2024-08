Curata per un anno, "Regaliz" torna a nuova vita in mare

TERMOLI. Anticipata ieri sera con un video, dettagli sul rilascio della tartaruga marina Caretta caretta al largo di Petacciato.

Proseguono le attività della Guardia Costiera di Termoli a tutela dell’ambiente e della fauna marina. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 25 agosto, è stata rilasciata in mare la giovane Regaliz, una tartaruga marina della specie Caretta caretta recuperata il 27/08/2023. Trovata la scorsa estate a un miglio dalla costa di Termoli in gravi condizioni, a causa di un amo di palangaro ingerito e finito nell’esofago, la tartaruga era stata segnalata alla Guardia Costiera di Termoli, che ha rapidamente attivato la Rete Regionale spiaggiamenti molisana, che coinvolge, accanto al Corpo delle Capitanerie di porto, i Servizi Veterinari Asrem, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e il Centro Studi Cetacei (CSC). Ricoverata ed operata dal personale medico veterinario del CSC presso il CRTM "L. Cagnolaro" di Pescara, grazie alle cure e alle quotidiane attenzioni dei volontari CSC, Regaliz è stata riabilitata ed è tornata in mare. Il rilascio è avvenuto a circa 1 miglio dalla costa, nelle acque antistanti la spiaggia libera adiacente il “Lido Eva” del Comune di Petacciato, proprio dove lo scorso 7 luglio è avvenuta la seconda nidificazione di tartaruga Caretta caretta del Molise.

Tra i compiti istituzionali in capo alla Guardia Costiera si annovera la tutela della fauna marina, in particolar modo la salvaguardia delle specie protette come le tartarughe marine, la cui buona riuscita è assicurata grazie anche alla pronta segnalazione dei cittadini, ai quali si rinnova l'invito, in caso di avvistamenti o spiaggiamenti, a informare la Guardia Costiera di Termoli, contattabile tutti i giorni, 24 ore su 24, ai numeri telefonici della Sala Operativa 0875/706484 e per le emergenze in mare al numero blu gratuito 1530.

