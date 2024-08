Verde urbano: nelle periferie lo sfalcio funziona poco

TERMOLI. Ultimi colpi di coda delle vacanze, c’è chi sfrutterà sino all’ultimo la possibilità data dal calendario, ma la vita in città progressivamente tornerà a regime, non manca nemmeno molto all’inizio dell’attività didattica, tra esattamente due lunedì c’è chi a Termoli dovrà tornare sui banchi, sono gli alunni dell’istituto comprensivo “Achille Pace”.

Per questo, anche dal punto di vista amministrativo, si esce dalla bolla dell’emergenza estiva, quella trascorsa a rincorrere emergenze e criticità, tamponate qua e là, per giungere a una fase di avvio di programmazione.

Vogliamo suggerire una maggiore cura e un’attenzione anche alle zone periferiche, che chiaramente d’estate subiscono un po’ l’onda d’urto del turismo di massa che affolla il centro, anche se le strutture ricettive diffuse, proprio perché così declinate, sono presenti un po’ dovunque sul territorio.

Quartieri dove nonostante diverse sollecitazioni e pubblicazioni (questo ci cruccia, non poco), la condizione è davvero poco edificante, parliamo di marciapiedi ad esempio, che oltre a rappresentare un arredo urbano ineludibile, sono anche importanti per la sicurezza pedonale, in periferia ancora di più, poiché il transito dei veicoli non è quello a passo d’uomo del centro.

Due esempi che poniamo in questo “pungolo”, viale Padre Pio, dove c’è stato anche un recente intervento di messa in sicurezza nella zona di Ponte Tamburro, l’altra, atavica, quasi ci vergogniamo noi stessi a riproporla, in via dei Castagni, dove i residenti sono ormai disperati, visto che dallo scorso mese di maggio hanno richiesto lo sfalcio dell’erba, che ha lambito quella zona, ma senza occuparsene. Eppure, la mappatura della città non è difficile e nel capitolato d’appalto dell’Ati Stabile Terra, in regime di prorogatio ormai, nell’attesa che si formalizzi la futura assegnazione, sono presenti le vie su cui intervenire.

Può sfuggire, certo, ma dinanzi a più segnalazioni tutto questo non dovrebbe accadere. Per viale Padre Pio, vista la circolazione intensa, è inopportuno mantenere marciapiedi in queste condizioni.

