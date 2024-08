Trasporto pubblico locale, nuovo sciopero il 9 settembre

MOLISE. Adesione regionale alla seconda azione di sciopero nazionale di 8 ore per il giorno 9 settembre 2024 di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) ai sensi e nel rispetto della legge 146/90, come modificata dalla legge n° 83 del 2000 ss.mm. ii

Le segreterie regionali del Molise, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, con la presente, aderiscono alla seconda azione di sciopero di 8 ore proclamato per il giorno 9 settembre 2024 dalle Segreterie Nazionali di Filt‐ Cgil, Fit‐Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna in data 23 luglio, 2024 Prot. 179/2024/SU/TPL/mc, per tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori.

Durante l’effettuazione dello sciopero saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo le norme ed in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia.

Di seguito si indicano articolazioni e modalità, per settore, per la giornata di sciopero del 9 settembre 2024

Nel rispetto degli accordi vigenti sulle fasce orarie di garanzie, vi comunichiamo che le 8 ore di sciopero si svolgeranno nelle seguenti modalità: