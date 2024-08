Assistenza pediatrica ambulatoriale, l'Asrem riapre i termini

TERMOLI. L’Asrem riapre la possibilità di inoltrare le istanze da parte dei Pediatri interessati per la formulazione di un elenco di disponibilità per l’adesione al progetto di Assistenza pediatrica ambulatoriale. Si precisa che trattasi di un avviso integrativo, pertanto si ritengono valide le istanze già inoltrate ai sensi dell’avviso approvato con provvedimento del Direttore Generale n. 958 del 20/04/2024 e scaduto in data 10/07/2024.

Il Servizio di assistenza pediatrica Ambulatoriale dovrà essere svolto nei giorni festivi (dalle ore 8 alle ore 20) e prefestivi (dalle ore 14 alle ore 20) presso i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Campobasso, Isernia, Termoli e presso l’Ospedale zona disagiata di Agnone.

REQUISITI

In virtù dell’art. 4 del su citato Progetto possono manifestare la propria disponibilità i Pediatri di Libera Scelta convenzionati Asrem su base volontaria, i Pediatri residenti nella Regione Molise non titolari di incarico a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale nonché dei Pediatri in quiescenza residenti nella Regione; Si specifica che tale avviso è rivolto esclusivamente ai medici che sono in possesso della specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30/01/1998 e ss.mm.ii..

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione di disponibilità dovrà essere inviata a mezzo pec, utilizzando il modello allegato al presente avviso, all’indirizzo asrem@pec.it all’attenzione della S.C. Integrazione Ospedale Territorio e SS, indicando nell’oggetto tassativamente “Progetto di assistenza pediatrica” entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web aziendale.

La domanda di disponibilità deve essere compilata in ogni sua parte in maniera leggibile utilizzando l’apposito modulo predisposto, e dovrà essere sottoscritta allegando anche un documento di riconoscimento. Il termine previsto per la presentazione della domanda è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi regione, siano state inviate oltre il termine previsto.