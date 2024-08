«Proficuo l'incontro della delegazione molisana col Capo dello Stato albanese Begaj»

TIRANA. Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, insieme al Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Quintino Pallante, al sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, e con una delegazione molisana, è stato ricevuto questa mattina, lunedì 26 agosto 2024, dal Presidente della Repubblica d’Albania, Onorevole Bajram Begaj.

“Si è trattato di un momento importante per tutto il Molise – il commento del presidente Francesco Roberti – abbiamo ribadito quanto sia importante la cooperazione dei diversi territori. Il Presidente Bajram Begaj ha ribadito quanto sia fondamentale, considerando i rapporti storici, culturali ed economici, rafforzare le relazioni bilaterali per consolidare prospettive, anche innovative, nell’economia, nella cultura, nel settore turistico. Ci siamo confrontati sull’importanza di rafforzare gli scambi economici e della rilevanza delle imprese italiane che, già da tempo, investono e lavorano in Albania”.

“Il Molise, da par sua, ha mostrato grande attenzione a consolidare la cooperazione con l’Albania, attraverso la collaborazione reciproca e una programmazione, che possa portare benefici a entrambi i territori sotto diversi profili e settori”.

“Il ringraziamento va al sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, e a tutti coloro che mantengono stabili relazioni con la comunità arbereshe, con cui è di strategica importanza continuare a organizzare scambi culturali, che rappresentano momenti di crescita, sviluppo e consolidamento delle proprie radici e tradizioni”, ha concluso il presidente Roberti.