L'odissea delle liste d'attesa continua nella sanità pubblica

TERMOLI. L’odissea delle liste d’attesa continua a essere un problema per gli ospedali molisani.

La problematica che, nei mesi scorsi, è stata affrontata anche dalle trasmissioni televisive di caratura nazionale, è ferma al palo.

Sono due, infatti, le segnalazioni che nel giro di pochi giorni sono pervenute alla nostra redazione, con la speranza che chi legga possa davvero fare qualcosa di concreto.

Visita chirurgica con urgenza, tempo massimo di prenotazione 72 ore. La persona che deve prenotare la visita si reca al Cup e scopre che l’urgenza non esiste.

“Ho un problema che deve essere risolto da un chirurgo. Il mio medico di base mi ha preparato l’impegnativa con l’urgenza, ossia nel più breve tempo possibile massimo 72 ore. Allo sportello mi hanno detto che la prima disponibilità utile è a febbraio 2025”.

Un’altra segnalazione, invece, vede un paziente preda del “rimbalzo” del reparto di dermatologia.

“Da 5 mesi aspetto di fare un controllo negli ambulatori di dermatologia. Nei mesi scorsi, gli addetti mi dissero di riprenotare una visita a distanza di un mese dalla prima. Così ho fatto. Ma dopo un mese non c’era disponibilità, così ho dovuto aspettare e riprovare. L’esito era sempre questo, nessuna disponibilità e, oggi, a distanza di 5 mesi, mi è stato comunicato che non ci sono più medici. Già so che dovrò spendere 150 euro privatamente per poter essere visitato. Ok, lo faccio, è per la mia salute ma mi domando, perché? Perché non si può usufruire del servizio pubblico. Pago le tasse regolarmente, sono un cittadino ligio al dovere, vorrei solo che i servizi siano efficienti e poter essere visitato in ospedale”.

Interventi per accorciare i tempi sono stati annunciati sia in sede di Governo che in regione, l'aspettativa è che diano frutti concreti, al di là dei propositi annunciati.