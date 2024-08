Ripresi i lavori in via degli Abeti, il traffico torna a senso unico alternato

TERMOLI. A distanza di quasi 4 mesi dalla sua apertura (erano i primi di maggio), trascorsa qualche settimana di ferie ad agosto, ripresi i lavori al cantiere stradale di via degli Abeti, che vedrà completato l'ultimo tratto del marciapiede che ancora manca, quello che avrà anche la messa in sicurezza della fermata del trasporto pubblico locale.

Stamani è ricomparso, assieme ai mezzi dell'impresa che esegue l'opera, anche il semaforo per il senso unico alternato, accorgimento che serve per far operare in sicurezza gli operai.

Il progetto prevede l'allargamento della sede stradale e la realizzazione dei marciapiedi tra la rotatoria di via dei Castagni e l'innesto con via dei Ciliegi e il ponte sull'A14.

L’intervento fu fortemente voluto dall’ex vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, ritenuto essenziale per riqualificare e in un certo senso urbanizzare una strada che rappresenta un tratto fondamentale di collegamento tra il quartiere di Difesa Grande e la parte sud dell’abitato di Termoli.

Con i lavori si riqualificherà pure il fondo stradale piuttosto malandato e si collegherà il caseggiato di via dei Pruni all'importante fermata bus posta quasi in corrispondenza dell’incrocio tra via dei Ciliegi e la stessa via degli Abeti, a pochi metri dal cavalcavia autostradale.