Si allungano i tempi per la gara sul verde pubblico, scatta la nuova proroga

mar 27 agosto 2024

TERMOLI. Nella “tiratina d’orecchie” di ieri sulla gestione del verde pubblico in periferia abbiamo fatto esplicito riferimento alla futura gara che dovrà assegnare il nuovo appalto, intanto si prosegue in regime di prorogatio e all’Ati Stabile Terra viene prorogato, per l’appunto, l’incarico anche fino alla fine del prossimo ottobre, che prevede anche il servizio aggiuntivo di diserbo dei marciapiedi e delle aree pavimentate.

La gara è stata avviata formalmente lo scorso aprile, con procedura ad evidenza pubblica, finalizzata alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.71 del D. lgs. n.36/2023, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv).

Si è avviata la procedura di pubblicazione prevista dal codice attraverso la piattaforma digitale a disposizione della Centrale Unica di Committenza; ma numerose difficoltà di natura tecnica della piattaforma in uso alla Centrale Unica di Committenza non hanno consentito il perfezionamento della pubblicazione degli atti di gara in tempi utili.

Per questo, all’amministrazione non è stato possibile fare altrimenti che affidare, in prosecuzione, il servizio di manutenzione del verde pubblico di proprietà del

Comune di Termoli al Consorzio Stabile Terra a r.l. fino al 31 ottobre 2020, periodo che al momento è ritenuto possa essere sufficiente per l’individuazione del nuovo contraente.

Costi parametrati sui periodi precedenti e confermata anche la direzione tecnica come Dec del dottor Marco Maio.