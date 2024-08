Traffico serale in centro chiuso anche il primo settembre

TERMOLI. Scade sabato a mezzanotte l'ordinanza di chiusura del traffico serale in centro, con la fine del mese di agosto, ma essendo un fine settimana, si è resa necessaria l'ordinanza che proroga la disposizione anche per domenica primo settembre.

Dalle 20 alle 2 del mattino, l'interdizione - come sempre - riguarda il tratto di corso F.lli Brigida in corrispondenza dell’intersezione con corso Umberto I, dell’intersezione con via Frentana e dell’intersezione con via Aubry; nel tratto di via Carlo del Croix in corrispondenza dell’intersezione con via Aubry, dell’intersezione via del Porto (rotatoria delle Paranze–lato mensa popolare) con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private laterali di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, (parcheggi Piazza Sant'Antonio e zona portuale lato scala a chiocciola) nonché dei veicoli autorizzati e degli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Interdizione della circolazione veicolare anche dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita sulla Via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti; interdizione dell’accesso veicolare del tratto di corso Umberto I compreso tra piazza Garibaldi (stazione ferroviaria) e l’intersezione con corso Nazionale con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio, nonché dei veicoli autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Eccezione per veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio, nonché dei veicoli autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza, fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale.