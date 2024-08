Nuova "ondata" di alghe sulla battigia, mezzi meccanici al lavoro per rimuoverle

TERMOLI. Mare non più da calma piatta negli ultimi giorni e allora copiosa è la quantità di alghe che le mareggiate portano sulla battigia.

Sfruttando l'ultima disposizione della Regione Molise, si corre ai ripari, ottenuta la deroga dell’ordinanza balneare per la pulizia degli arenili non assentiti in concessione, a seguito del deposito di un ingente quantitativo di alghe lungo la battigia, dove si autorizza ad effettuare le operazioni di pulizia richieste, eccezion fatta per i fine settimana, con validità del permesso sino a metà settembre.

Stamani, i mezzi incaricati della ditta Del Ciotto, che opera per conto della Rieco Sud e del Comune di Termoli, sono scesi nuovamente in spiaggia per rimuoverne gli accumuli.

REGOLE D'INGAGGIO

«Il Comune avrà cura di fare in modo che dette operazioni di pulizia si svolgano adottando idonee misure a tutela della pubblica incolumità quali passaggio dei mezzi meccanici ai non addetti ai lavori e la segnalazione del divieto di accesso al tratto di spiaggia interessato dai lavori di pulizia con i mezzi meccanici a mezzo di appositi cartelli monitori da posizionarsi in modo ben visibile in prossimità dell'area interdetta

La Regione Molise e gli altri enti pubblici interessati al demanio marittimo è manlevata da qualsiasi danno a persone o cose possa derivare dalla presente autorizzazione e dal mancato rispetto da parte del Comune delle indicate precauzioni da adottarsi a tutela della pubblica incolumità.

Si coglie l’occasione per richiamare la necessità di provvedere alla pulizia degli arenili non assentiti in concessione oltre che dalle alghe depositate lungo la battigia anche nella restante parte, atteso che gli stessi, come risulta da numerose lamentele degli avventori delle spiagge libere, versano in una situazione di scarsa igiene dovuta alla presenza di rifiuti di vario tipo e, pertanto, vi è pericolo per la salute pubblica, atteso che le restrizioni del Servizio Ambiente della Regione Molise interessano esclusivamente le ZCS e le aree appositamente individuate nelle planimetrie, che in ogni caso devono essere mantenute pulite nei modi individuati, e non tutto il litorale non assentito».

Galleria fotografica