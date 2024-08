Trabucco e Castello Svevo simboli di termolesità nella vetrina a Unomattina Estate

TERMOLI. Sono state quattro le finestre in diretta che la trasmissione Unomattina Estate, oggi su Rai Uno, ha dedicato alla città di Termoli. In primis, il collegamento iniziale qualche minuto prima delle 9, con l’inviata Ilaria Grillini, dal molo pescherecci, con la giornalista che dialogato a distanza coi conduttori presenti in studio, Alessandro Greco e Greta Mauro, che hanno accompagnato i telespettatori durante la stagione estiva. Proprio Greco, la cui popolarità è legata alla trasmissione Furore, ha ricordato la partecipazione a una manifestazione avvenuta molti anni fa in città, sia all’esordio della puntata che nel collegamento finale. Un excursus attraverso le immagini e la storia del porto, l’attività di pesca, il trabucco, il Castello Svevo e la cucina tipica locale con la preparazione del classico brodetto di pesce alla termolese. Cicerone d’eccezione un nostro caro amico, Oscar De Lena, che ha illustrato storia e attualità del Castello, come presidente della sezione locale dell’associazione “Archeoclub d’Italia”.

Prosegue l’azione di promozione del territorio attraverso le vetrine televisive, come dimenticare ad esempio Linea Blu, nelle scorse settimane, tra le ultime di una serie fitta negli ultimi anni.

Il ricordo finale di Alessandro Greco è andato al cantautore Tony Santagata, che lo portò sulla costa molisana per l’evento che caratterizzò l’inizio del millennio.