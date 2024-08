Fermata bus pericolosa e senza autorizzazione, il presidio a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Si terrà venerdì 30 agosto, a partire dalle 10:30 fino alle 11:30 il presidio dei dipendenti del trasporto pubblico, sulla Strada Statale 647, al bivio di Guardialfiera. Lo rendono noto le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Cisal e Ugl, che evidenziano ""le condizioni di una fermata prevista dal servizio pubblico di evidente pericolosità, ma priva di regolare autorizzazione ed in contrasto con quanto previsto dall'art. 158 del C.d.S. e dall'art. 352 del relativo regolamento di esecuzione (presenza di aree d'intersezione e mancanza piazzole di fermata)".

E ancora, "I dipendenti delle imprese di trasporto pubblico sostengono quotidianamente un lavoro usurante ed esposto a rischi di varia natura, da quelli fisici a quelli derivanti dalla mancata osservanza alle norme di sicurezza, a volte imposte dagli stessi datori di lavoro".

Per questi motivi, le organizzazioni sindacali hanno organizzato un presidio per venerdì 30 agosto, dalle 10.30 alle 11.30, in corrispondenza del bivio di Guardialfiera, sulla SS 647; Durante il presidio, a cui parteciperanno circa una ventina di persone, saranno utilizzate bandiere, altoparlanti ed altri strumenti di propaganda ed informazione.