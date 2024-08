«Acceleriamo i lavori sulla viabilità provinciale»

ACQUAVIVA COLLECROCE. Proseguono i lavori della Provincia di Campobasso sulla SP78. Al via lunedì 2 settembre 2024 la Fase 2 "Messa in sicurezza sulla SP78 nel tratto compreso tra Acquaviva Collecroce e Montefalcone nel Sannio, tra il km 10 + 300 e il km 14 + 620".

Alla luce dei suddetti lavori di messa in sicurezza, dunque, l'ente di via Roma, con Ordinanza 11 del 2024, ha disposto la chiusura, da lunedì 2 settembre, della SP 78, dal km 13 + 800 al km 14 + 620, in agro di Montefalcone nel Sannio, con deviazione del traffico sulle altre arterie disponibili. «Stiamo accelerando i lavori già iniziati e stiamo dando priorità a tutta la programmazione sulla viabilità interna, al fine di rendere più agevoli gli spostamenti sulle Strade Provinciali.

La struttura tecnica, che ringrazio, in tal senso, non si sottrae mai al confronto per trovare le migliori soluzioni, a vantaggio di tutti coloro che quotidianamente si spostano sulle strade di competenza provinciale», ha affermato Giuseppe Puchetti, presidente della Provincia di Campobasso.