Rampe per lanciare la passione "skate", inaugurato l'Ollive Park in via Firenze

L'Ollive Park di via Firenze

TERMOLI. Aperto da qualche settimana, è stata inaugurata ufficialmente ieri sera, in via Firenze, la struttura denominata “Ollive Park”, che permette di praticare uno sport di grande tradizione tra i giovani e da poco anche di rango olimpico.

Dopo 5 anni dalla prima richiesta fatta dagli appassionati, Termoli finalmente ha un’area dedicata.

La denominazione “Ollive Park” deriva dal primo trick del freestyle nello skateboard, Ollie nello skateboard, è il salto, ma visto che poi la struttura costruita in via Firenze sorge dove prima c’era un appezzamento di terra con delle piante di Olive che ancora ci sono oggi come contorno da qui appunto Ollive Park.

Nutrita la delegazione comunale presente, col sindaco Balice, il suo vice Barile e gli assessori Miele, Cecchi, Vaino e Ciciola, nonché numerosi consiglieri comunali.

Tanta soddisfazione per coloro che hanno voluto fortemente questa area per esternare la loro passione per questa disciplina.

L’area non custodita però avrà degli orari per la frequentazione durante i periodi dell’anno.

Oltre alle rampe per gli skaters sono presenti panchine, giochi ed un percorso da compiere tra gli ulivi. Una struttura che mancava in città per la quale, nel prossimo futuro, saranno apportate nuove migliorie per rendere più fruibile l'intera area.