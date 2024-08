Troppi accessi impropri al Pronto soccorso e scarso utilizzo dei codici bianchi

TERMOLI. Tra i numerosi aspetti “da sistemare” nella sanità pubblica, che soffre sì della coperta corta negli organici, ma di quella fin troppo lunga per la domanda di prestazioni ospedaliere, c’è quello degli accessi impropri al Pronto soccorso.

D’estate è un vero e proprio assalto in viale San Francesco, ma non crediamo sia molto differente anche negli altri plessi dell’Asrem.

Che vuol dire accesso improprio?

Si manifesta una urgenza che tale non è, come capita di sovente con patologie croniche, che dovrebbero essere canalizzate attraverso impegnative dei medici di base, ad esempio, oppure attivando la leva dei codici bianchi, con bollettino da far pagare per la prestazione richiesta, ma non accade, quasi mai.

In questo modo, negli ambulatori arrivano pazienti che dovrebbero essere visitati con tempistiche differenti, magari anche evitando il riacutizzarsi dei dolori.

Lo si rileva quando ad esempio le terapie non risultano efficaci.

L’altro problema da affrontare è proprio il mancato ricorso al medico di famiglia, quello che dichiarano poi in sede di consulto ambulatoriale, con motivazioni più disparate.

Disagi vissuti giornalmente da chi lavora nella sanità pubblica, con la conseguenza che chi poi ha effettiva necessità ed urgenza, dinanzi ad attese spasmodiche, assume atteggiamenti aggressivi.

Insomma, al di là del triage, ci vorrebbe un filtro più efficace agli accessi e utilizzare il “codice bianco”, finalmente, laddove di urgenze-emergenze non ve ne sono proprio.