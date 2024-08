Volontari Plastic Free a Colle Macchiuzzo: missione compiuta

TERMOLI. Residenti entusiasti, ieri sera, nel quartiere di Colle Macchiuzzo, dove sono stati circa 60 i chili di rifiuti rimossi dai volontari di Plastic Free, che hanno scelto questa zona per una "pulizia ambientale di fine estate" laddove ancora non ne avevano effettuate da quanto esiste l'associazione in città.

A coordinatore sul posto l'attività del "clean up" è stata la referente Gilda Di Tommaso, con le bonifiche del parchetto avviate intorno alle 19. A parteciparvi e questo è un elemento da sottolineare, anche bambini e ragazzi, così da incentivare e alimentare il rispetto per il territorio, che hanno lanciato insieme un bel messaggio di sensibilizzazione.

I residenti stessi, tuttavia, chiedono un passaggio più puntuale da parte della Rieco Sud, per evitare che si finisca per agire sempre "in emergenza", quando la situazione degrada, soprattutto nello svuotamento dei cestini, stracolmi fino a ieri sera, ma anche nelle grate. Infine, nota di biasimo per coloro che i rifiuti li gettano alla rinfusa, ma questo ormai è un copione consunto.

Galleria fotografica