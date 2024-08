Portocannone e i servizi alla prima infanzia

PORTOCANNONE. Il comune di Portocannone è stato ammesso al bando regionale per l servizi all'infanzia.

A darne notizia il primo cittadino Francesco Gallo.

"Portocannone e i servizi alla prima infanzia!

Nel concludere oggi l’attività estiva di “spazio gioco”, con il quale abbiamo messo a disposizione delle famiglie un servizio importantissimo per la fascia di età da 1 a 6 anni, possiamo confermare l’ottima riuscita dello stesso sia per la partecipazione che per l’attività svolta. Sicuramente abbiamo gettato le basi per un servizio che nel futuro deve essere potenziato e migliorato sempre di più, fieri comunque di aver messo in piedi tutto ciò per le famiglie di Portocannone e non solo.

Altra importante notizia di oggi è quella di essere stati ammessi al bando regionale per i servizi all’infanzia anni educativi 2024/2025 e 2025/2026, con il progetto micro nido. Dalla graduatoria resa pubblica dalla Regione Molise risultano nr. 70 progetti presentati di cui 25 ammessi, tra cui Portocannone ammesso senza alcuna necessità di soccorso istruttorio.

Ennesima dimostrazione di qualità nel lavoro messo in campo, efficienza amministrativa e risultato portato a termine a beneficio dei piccoli utenti della nostra comunità!

Si parte ora con l’organizzazione ai fini dell’avvio dell’attività di micro nido, per l’anno scolastico 2024/2025, al 1° di ottobre, con la certezza per le nostre famiglie che lo stesso verrà riproposto anche per l’anno scolastico 2025/2026 essendo l’ammissione al bando biennale.

Un plauso alla struttura regionale preposta che nei tempi giusti ha pubblicato l’avviso e ha fornito i risultati dello stesso al fine di poter programmare in tranquillità servizi essenziali per le famiglie interessate, inoltre un ringraziamento particolare va all’assessore regionale alla Politiche Sociali e al Bilancio, Gianluca Cefaratti, interlocutore sempre attendo e sensibile alle problematiche sottoposte dalle amministrazioni locali".

Galleria fotografica