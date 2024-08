Mense ospedaliere e licenziamenti, Greco: «Diritto al lavoro calpestato»

CAMPOBASSO. «La gestione delle mense negli ospedali molisani è allarmante. L’ultima notizia proveniente dall’ospedale Cardarelli di Campobasso, riguardante il licenziamento di quattro dipendenti, alcuni dei quali monoreddito e non più giovani, è solo l’ulteriore conferma di quanto denuncio da tempo in Consiglio regionale. Ovvero, che l'Asrem non è in grado di indire una gara d’appalto, tutelare i livelli occupazionali e, al tempo stesso, garantire una dignità salariale ai lavoratori che, tra mille sacrifici, assicurano il servizio ai pazienti». È quanto afferma il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco

«La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di recente, a seguito di una mia denuncia, ha rilevato che per i servizi non ospedalieri, tra cui le mense, le procedure di gare pubbliche sono assenti in Molise dal lontano 1994. In sintesi, l’Anac ha sottolineato che non è più concepibile proseguire con le proroghe, "trattandosi di uno strumento eccezionale rispetto al procedimento di evidenza pubblica". A tal proposito, la giurisprudenza è chiara ed evidenzia come "l’utilizzo della proroga tecnica debba essere supportato da una motivazione molto stringente"- prosegue Greco-Nel frattempo, in Molise, quattro famiglie stanno vivendo il dramma del licenziamento, avvenuto tramite una lettera. Ma non è tutto, poiché a oggi non sono disponibili informazioni circa il termine della procedura di affidamento per il lotto Asrem, del valore di oltre 19 milioni di euro per cinque anni. È importante ricordare che i tempi indicati dal legislatore nazionale per concludere una procedura di gara aperta sono stabiliti in cinque mesi, ma in Molise tutto ciò viene regolarmente ignorato.

La conseguenza è dover affrontare l’inaccettabile vicenda del Cardarelli, che potrebbe presto ripetersi in altre strutture pubbliche. Fino a quando potremo tollerare tali ingiustificate situazioni? Fino a quando ci si volterà dall’altra parte, senza prendere provvedimenti seri, di fronte al diritto al lavoro calpestato e mortificato? Fino a quando si darà credito a chi ha come unico scopo quello di fare profitto, mentre si distruggono i sogni e le speranze di operai e giovani?

Nelle settimane scorse, ho presentato al Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, un’interrogazione urgente chiedendo di fare luce sui costi della gestione delle mense. Inoltre, quali sono le cooperative o altri soggetti giuridici che forniscono il servizio per dipendenti e degenti nei presidi di Campobasso, Isernia, Termoli, Agnone, Larino e Venafro? In che anno è stato sottoscritto l’ultimo contratto di gestione dei servizi di ristorazione per ciascuno degli ospedali e quale esito ha avuto la procedura indetta tramite l’Agenzia Regionale di Informatica?

Infine, chiederò ad Asrem l’immediato reinserimento dei lavoratori licenziati e mi batterò in tutte le sedi affinché ciò avvenga».