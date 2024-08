Cisl Molise: "Possibili disagi alle poste dal 2 al 12 settembre"

La Slp-Cisl Molise informa che, a partire da lunedì 2 settembre fino a giovedì 12 settembre, si terranno le assemblee per sciogliere la riserva sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di Poste Italiane. Queste assemblee rappresentano un momento cruciale per tutti i lavoratori del settore, poiché permetteranno di discutere e decidere sulle condizioni contrattuali future.

Durante questo periodo, tutti gli uffici postali della regione Molise saranno interessati da questo tour di assemblee. Pertanto, ci potranno essere alcuni giorni e alcune ore in cui il servizio non verrà erogato. La SLP-CISL Molise desidera informare la clientela che potrebbero verificarsi disagi temporanei, specialmente in coincidenza con l’erogazione delle pensioni.

Antonio D’Alessandro, Segretario della Slp-Cisl Molise, si scusa anticipatamente con tutta la clientela per eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero crearsi in queste occasioni. “Comprendiamo l’importanza del servizio postale per i cittadini, in particolare per i pensionati che attendono l’erogazione delle loro pensioni. Tuttavia, queste assemblee sono fondamentali per garantire un futuro migliore per tutti i dipendenti di Poste Italiane,” ha dichiarato D’Alessandro.

Le assemblee saranno un’opportunità per i lavoratori di esprimere le proprie opinioni e contribuire attivamente alla definizione delle nuove condizioni contrattuali. La partecipazione attiva dei lavoratori è essenziale per raggiungere un accordo che rispecchi le loro esigenze e aspettative.

La Slp-Cisl Molise ringrazia tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione durante questo periodo. “Siamo consapevoli dei disagi che queste interruzioni possono causare e ci impegniamo a ridurre al minimo l’impatto sui servizi. Chiediamo pazienza e comprensione, assicurando che stiamo lavorando per il bene comune di tutti i lavoratori e della comunità,” ha concluso D’Alessandro.