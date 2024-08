Parcheggi selvaggi in via Duca degli Abruzzi, per sfuggire al caos Gtm cambia percorso

TERMOLI. Ore serali infernali per i conducenti della linea 1/ in transito su via Duca degli Abruzzi. In tante occasioni, quasi ogni sera oseremmo dire, le “circolari” arancioni sono rimaste bloccate poco prima di raggiungere il capolinea di piazza Garibaldi, con corse saltate e l’inevitabile richiesta d’interventi di Polizia locale e forze dell’ordine, a causa delle soste selvagge.

Un refrain che si è rinnovato senza tregua, fino al punto di prendere consapevolezza di dover variare il percorso ed evitare che gli autobus della Gtm rimanessero costantemente intrappolati.

A chiederlo è stata proprio la stessa ditta: «Viste le gravi difficoltà che gli autobus della linea 1/ incontrano nel transitare in Via Duca degli Abruzzi a causa dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta, con la presente siamo a richiederVi di modificare il percorso per raggiungere il capolinea di Piazza Garibaldi così come di seguito indicato: linea 1/ – da viale d’Italia si chiede di svoltare a destra verso Viale Trieste per poi proseguire verso via Abruzzi, via Dante e quindi Piazza Garibaldi.

Il percorso attuale prevede che da viale d’Italia si svolti a sinistra su viale Trieste per poi proseguire verso via Duca deli Abruzzi e piazza Garibaldi».

Una istanza su cui ha dato parere positivo anche il comando della Polizia locale.

Per questo, la Giunta Balice, due giorni fa, ha accolto la richiesta, che era stata inoltrata a metà luglio, e che oltretutto ha variazione ha effetto a far data dalla esecutività dell’atto deliberativo; non comportando peraltro ulteriore chilometraggio e che quindi non vi sono oneri aggiuntivi a carico della Regione Molise e del Comune.