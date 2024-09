Zone di rilevanza urbanistica e strategia sui parcheggi: le proposte nel Piano del traffico

TERMOLI. Abbiamo acceso ieri i riflettori sul Piano generale del traffico urbano, che il Comune di Termoli, insieme, diciamo così, da quasi 3 lustri, anche se con approcci e propositi differenti.

Nel documento consegnato in via Sannitica dal Sipet, a cui è stato commissionato, viene proposta l’istituzione di una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (Zpru) e le Zone di Regolamentazione della Sosta (Zsr).

La finalità è favorire politiche di ottimizzazione dell’utilizzo del suolo pubblico in relazione alle esigenze espresse dal territorio, la Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) cadrebbe nell’area urbana delimitata da via Martiri della Resistenza, via Maratona, via Magellano, via Cristoforo Colombo e da via Corsica fino alla rotatoria di Rio Vivo.

L’istituzione della Zpru è auspicabile in quanto tale area urbana ha un elevata densità abitativa, di attività e di addetti ed è interessata da rilevanti criticità relative al congestionamento del traffico e all’incidentalità stradale, come evidenziato dalle indagini del PGTU. Tale area, comprendendo il tessuto urbano della zona otto-novecentesca, la stazione ed il sedime ferroviario, l’accesso al Terminal Autobus e numerosi istituti scolastici ed attrattori urbani, ha una rilevante valenza urbanistica e trasportistica. L’istituzione della Zpru consentirebbe un ottimale pianificazione della sosta consentendo di organizzarne la localizzazione, tariffazione e regolamentazione in funzione delle peculiari caratteristiche delle singole aree e delle scelte di mobilità che l’amministrazione vorrà perseguire.

Per gestire efficacemente l’equilibrio tra domanda e offerta di sosta, in funzione del nuovo assetto della circolazione e dell’estensione della Ztl, si propone l’istituzione di Zone a Sosta Regolamentata (ZSR).

La limitata capacità dell’offerta di sosta su strada e la forte domanda, in particolare nel periodo estivo, rendono necessaria nell’area centrale una regolamentazione dell’accessibilità veicolare che ne orienti la destinazione d’uso anche attraverso l’indirizzamento delle molteplici componenti di domanda in maniera diversificata, a seconda della tipologia di utenti (residenti e non residenti) e della durata della sosta.

Le Zsr saranno suddivise in settori, garantendo ai residenti il diritto di sostare gratuitamente sugli stalli a pagamento solo nel settore di pertinenza, al fine di incentivare per gli spostamenti brevi la diversificazione della scelta modale degli utenti a favore della mobilità attiva.

I vantaggi dell’istituzione delle ZSR si possono così riassumere:

− rende più facile la sosta ai residenti in quanto hanno più stalli gratuiti a disposizione;

− attiva un "circolo virtuoso", liberando un adeguato numero di posti auto grazie anche alla naturale logica di scambio tra sosta notturna (residenti) e sosta diurna a pagamento (non residenti)

− consente la possibilità di brevi soste a tutti per l'accesso ai servizi pubblici, per gli appuntamenti di lavoro e per lo shopping, aumentando la vivibilità e lo sviluppo economico della città;

− diminuisce il "traffico da ricerca del parcheggio" (traffico parassita) e dunque l'inquinamento acustico e atmosferico;

− attenua il fenomeno della sosta in "doppia fila" rendendo il traffico più fluido

− favorisce il trasporto pubblico perché riduce il congestionamento delle strade e rende le percorrenze più veloci;

− Fa risparmiare tempo a tutti

La suddivisione delle ZSR in settori, consentirà l’applicazione di una tariffazione differenziata a seconda del livello di accessibilità, della centralità e dell’offerta di sosta delle singole zone.

Il Pgtu propone la seguente suddivisione in settori:

− ZSR 1: area delimitata da Corso Nazionale, Corso Umberto I (escluso), via Carlo del Croix, via

Aubry.

− ZSR 2: parcheggio del porto.

− ZSR3: area compresa tra Corso Nazionale, Corso Umberto I, via Duca degli Abruzzi, via Magellano (esclusa), via Cristoforo Colombo (esclusa).

− ZSR 4: area delimitata da Corso Umberto I, il sedime ferroviario, la rotatoria di Rio Vivo e il costone soprastante viale Marinai D’Italia.

La tariffa del parcheggio nella ZSR dovrà essere calibrata in modo da disincentivare le soste di lungo periodo e così favorire un rapido ricambio e una costante disponibilità di posti. Applicando il principio di tariffazione progressiva (park pricing), dovranno essere individuati costi orari diversificati per le ZSR.

Date le caratteristiche delle zone individuate, il PGTU propone due fasce di tariffazione: 1a fascia (tariffe orarie più elevate, senza tariffa giornaliera): ZSR1; 2a fascia (tariffe orarie più basse della 1a fascia, possibilità di tariffa giornaliera): ZSR2 - ZSR3 - ZSR4

I residenti o i dimoranti all'interno delle ZSR potranno usufruire di un contrassegno che consenta di parcheggiare, gratuitamente e senza limiti di tempo, solo nel settore nel quale è situata l'abitazione.

Le aree a parcheggio ubicate al di fuori delle ZSR dovranno preferibilmente essere a sosta gratuita o in alternativa prevedere delle tariffe agevolate per le soste di lungo periodo, al fine di incentivare l’utilizzo dei parcheggi di scambio e decongestionare le aree più centrali. Anche la sosta sugli stalli ubicati all’interno delle Ztl sarà gratuita esclusivamente per i residenti mentre per gli altri utenti dovrà essere prevista una tariffazione commisurata alla centralità dell’area.

Per favorire l’interscambio modale nella cintura urbana esterna alla zona otto-novecentesca occorre aumentare l’offerta di sosta nei parcheggi di scambio. Gli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, quali l’ampliamento del parcheggio di piazza Donatori di Sangue e il nuovo parcheggio di via Martiri della Resistenza, aumenteranno di circa 200 posti auto l’offerta attuale. Non essendoci attualmente disponibili nuove aree libere da destinare a parcheggio, ad integrazione degli interventi programmati il Pgtu propone l’ampliamento, anche su più livelli, dei parcheggi dello Stadio e di piazza papa Giovanni Paolo II, che consentirebbero di aumentare l’offerta di sosta di almeno 600 posti auto.

Gli interventi di ampliamento programmati dall’amministrazione sommati a quelli proposti dal Pgtu doterebbero il comune di Termoli di circa 2.500 posti auto nei principali parcheggi di scambio esterni all’area centrale urbana (piazza Papa Giovanni Paolo II, di piazza Donatori di Sangue, di viale Marinai d’Italia, parcheggi del Cimitero-Stadio e nuovo parcheggio di via Martiri della Resistenza).

L’obiettivo di ridurre i veicoli circolanti nelle aree urbane più centrali conservando un elevato grado di accessibilità può essere favorito dall’introduzione di servizi ITS atti a indirizzare i flussi veicolari verso le maggiori aree di scambio.

Il Pgtu propone l’introduzione di un sistema di “Smartparking” con l’installazione di segnaletica di indirizzamento (verticale e Pannelli a Messaggio Variabile) sugli assi di accesso principali e di sensori (o telecamere) per il monitoraggio in tempo reale del numero posti liberi/occupati nei maggiori parcheggi di scambio di piazza Papa Giovanni Paolo II, di piazza Donatori di Sangue, di viale Marinai d’Italia e parcheggi del Cimitero-Stadio.

Il sistema “Smartparking” dovrà essere supportato da specifiche applicazioni che consentano agli utenti di verificare in tempo reale la disponibilità degli stalli liberi e di pagare tramite smartphone o altri dispositivi.