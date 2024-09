La comunità di Petacciato onora la memoria di Davide Sciarretta

Per non dimenticare

La consegna del "Trofeo Sciarry" alla squadra vincitrice

PETACCIATO. Resta scolpita in maniera indelebile la passione che ha profuso Davide Sciarretta alla guida dell’asd C8 Petacciato, per questo ha fatto vivere momenti particolari il primo memorial a lui dedicato, ieri a Petacciato, dove nel campetto che sorge a pochi passi dallo stadio “Marchesi Battiloro” è stata organizzata l’edizione inaugurale del “Trofeo Sciarry”.





Una manifestazione carica di emozione per ricordare un ragazzo ben voluto da tutta la comunità, che lo scorso anno dopo aver lottato da vero guerriero è stato sopraffatto dalla malattia del secolo, che lo ha portato in cielo troppo presto.

Memorial che ha goduto del patrocinio del comune di Petacciato e di molte persone comuni e commercianti di Petacciato, perché l’azione sul territorio di Davide sfociava anche nel campo del recupero di tradizioni e di promozione della cultura locale.

Oggi l’asd C8 è presieduta da Massimiliano Rapone.





Presente al gran completo la sua famiglia, con moglie e figlia, il papà, il fratello, la sorella e i nipoti.

Devoluta totalmente la somma raccolta nella serata, che sarà consegnata all’Istituto Europeo Oncologico di Milano.

Quattro squadre si sono sfidate in partite molto accanite sotto un sole e un caldo opprimente, distribuite in un girone all’italiana, alla fine le prime due si sono sfidate in finale per la conquista del primo trofeo Davide Sciarretta.





Le squadre maglia gialla la Sciarry Asd C8 , Maglia Nera Sciarry Fantacalcio, Maglia Rossa Sciarry Milan (Milan di cui Davide era grande tifoso, a lui e a Ivan Vincenzi è stato dedicato il locale Milan Club), Maglia Bianca Sciarry Grandi Eventi.

A vincere dopo una lunga serie di calci di rigore ad oltranza è stata la squadra in Maglia Gialla Sciarry Asd C8.





Alla fine il trofeo è stato consegnato a loro dalle mani del sindaco Antonio Di Pardo, il trofeo rimarrà nella sede dell’Asd C8 per poi essere rimesso in palio la prossima edizione.

Dopo la finale diffuso un video con immagini commoventi di Davide.