Falla nella condotta idrica di San Nicola, attrezzature in viaggio per la riparazione

ISOLE TREMITI. Gli operatori turistici dell'isola di San Nicola, nell'arcipelago delle Tremiti, sono senz'acqua, a causa di una falla avvenuta nella condotta idrica che serve la comunità locale.

“Stiamo lavorando per risolvere il problema”: così il sindaco Annalisa Lisci ha risposto alla domanda formulata da un nostro giornalista sul disagio registrato in queste ore per una falla alla condotta idrica che, da Cala Matano, approvvigiona l’isola di San Nicola di fatto rimasta all’asciutto da ieri pomeriggio.

Disagi per B&B, case vacanze e ristoranti costretti a rimandare a casa i clienti perché impossibilitati a fornire servizi adeguati. Disagi anche per i residenti con gli ospiti indotti a cercare servizi igienici di emergenza per soddisfare i propri bisogni complice la chiusura forzata dei locali.

Da ieri pomeriggio è arrivata anche un’autobotte ma ci sono difficoltà per portare l’acqua ai locali in quanto mancano taniche o altri contenitori. Si profilano già ipotesi di richieste di risarcimento danni nei confronti dell’Acquedotto pugliese titolare del servizio che porta l’acqua alle isole e appaltato a un’altra ditta.

In serata dovrebbero arrivare anche i palombari da Venezia chiamati a partecipare ai lavori di riparazione della condotta insieme ai tecnici. Oggi pomeriggio è previsto l’arrivo delle attrezzature da Termoli.