Il "Sognogiallo" sulla rotta dei delfini: incontri spettacolari al largo della costa

TERMOLI. A tre miglia dalla costa termolese un banco di delfini offre uno spettacolo assoluto e rimarca, qualora ce ne fosse bisogno, perché questo tratto di litorale era stato denominato proprio “Costa dei delfini”, con l’imbarcazione “Sognogiallo” di Peppino Casolino, col suo amico Donato Cappella, hanno immortalato tuffi e immersioni di questi splendidi mammiferi marini, appartenenti all’ordine dei cetacei, simbolo del mare pulito e azzurro.

Li ringraziamo per queste immagini cariche di vita ed entusiasmo, spesso dimentichiamo la fortuna di vivere in un posto simile, riflessione che dovremmo fare tutti e porre in essere le azioni necessarie a tutelarlo e a salvaguardarlo, per terra e per mare.

Lo ricordammo anche a fine giugno, in occasione di un altro video che divenne virale:

"La Costa dei Delfini", come il progetto di marketing territoriali che valorizzava il tratto molisano della riviera adriatica, scendendo dal confine con l’Abruzzo, marcato dal fiume Trigno, a quello con la Puglia, 34 chilometri più a sud, ed è tutto di sabbia dorata. Un banco con almeno 8 esemplari si è divertito e ha divertito al tramonto.

Litorale che «Incontra la Marina di Montenero, il Lido di Petacciato, il Borgo di Termoli e la Spiaggia di Campomarino. Di fronte ha le splendide Isole Tremiti ed è proprio navigando dalla costa verso quelle isole che si ha l’occasione di essere accompagnati allegramente dagli animali marini più simpatici e intelligenti che esistano».

Non sarà il caso di darne nuovo impulso? Come brand di attrattiva turistica non crediamo avrebbe eguali.