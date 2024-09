“Sport City Day”: associazioni e atleti chiamati in piazza il 22 settembre

TERMOLI. Si terrà domenica 22 settembre 2024 in 119 piazze italiane, tra le quali Termoli, lo “Sport City Day”, una sorta di laboratorio di idee e progetti voluto per studiare l’impatto dello sport e dell’attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed attraverso il patrocinio del Coni, Cip, Sport e Salute, l’Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale e con la media partnership di Rai Sport e Corriere dello Sport. Con l’adesione a tale iniziativa, il Comune di Termoli chiede l’adesione a tutte le associazioni sportive interessate a partecipare all’iniziativa che si terrà domenica 22 settembre.

Tutti coloro che sono interessati possono comunicare la propria adesione entro il 09 Settembre prossimo al seguente indirizzo mail: pierluigipannacchione@comune.termoli.cb.it.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 0875.712380.

Ideata nel 2018, la “Giornata Nazionale per la Salute ed il Benessere nelle Città” (Sport City Day) nasce dalla consapevolezza dell’aumento delle malattie croniche non trasmissibili e a quelle infettive e diffusive e diventa così sempre più indispensabile promuovere il modello di Healt City promuovendo l’attività sportiva.

Il 22 settembre sarà così organizzata una giornata di sport che toccherà idealmente tutta la Penisola italiana e durante la quale i partecipanti potranno praticare innumerevoli discipline sportive.

“Per il secondo anno consecutivo – ha detto il vice sindaco Michele Barile - il Comune di Termoli partecipa allo Sport City Day, un evento attraverso il quale la nostra Amministrazione punta fortemente a valorizzare ogni tipo di disciplina sportiva come strumento efficace per la crescita e lo sviluppo psicofisico dei nostri giovani. Ringrazio fin da subito tutte le associazioni e le società sportive del territorio che aderiranno a questo progetto. Avranno un ruolo essenziale nel promuovere e organizzare tanti eventi segnati dai fondamentali valori di inclusione, aggregazione e benessere”.