Testi scolastici, fissati i criteri per rimborsi alle famiglie di basso reddito

TERMOLI. La prossima settimana, quasi tutti giovedì 12 settembre (c’è chi anticipa a lunedì 9, come l’istituto comprensivo Achille Pace, a Termoli) si tornerà sui banchi di scuola.

Operazione preliminare e propedeutica, quella che le famiglie stanno compiendo, o hanno compiuto, è l’acquisto dei libri di testo, spesa non indifferente, che in alcuni casi rappresenta quasi un ostacolo insormontabile.

C’è chi ricorre ai libri di seconda mano, ma sono molte anche le famiglie che pur anticipando le somme necessarie, sperano nei rimborsi, a causa del loro basso reddito.

La Regione Molise, lo scorso 30 agosto, ha fissato i criteri di accesso e le somme rimborsabili, demandando ai Comuni le procedure per l’accoglimento delle domande da parte dei nuclei familiari.

Il bonus può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. Ciascun richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie: soggetto esercente la responsabilità genitoriale; studente maggiorenne se iscritto e frequentante istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione e formazione.

L’importo del bonus risulterà differente a seconda della fascia Isee di appartenenza degli studenti. Si precisa, in tal senso, che il comune non sarà tenuto ad accertare la spesa effettivamente sostenuta da parte dei soggetti richiedenti e che, pertanto, il beneficio dovrà essere erogato in egual misura su tutto il territorio regionale.

Non sono contemplate forme ulteriori di riparto a discrezione del singolo comune. Nell’ipotesi di risorse insufficienti a garantire la copertura del fabbisogno correlato alla totalità delle domande trasmesse dai Comuni, il Servizio regionale competente provvederà, dapprima, ad assicurare il beneficio agli studenti appartenenti alla 1^ fascia Isee (da € 0 a € 10.632,94) e, soltanto successivamente, procederà al riparto delle somme residue in favore degli studenti appartenenti alla 2^ fascia Isee (da € 10.632,95 a € 15.748,78), secondo percentuali di contribuzione adeguatamente rapportate al numero complessivo delle istanze acquisite relativamente ai due ordini di scuola.

Nell’ipotesi di risorse insufficienti a garantire anche la sola copertura del fabbisogno inerente alla 1^ Fascia Isee, i relativi importi fissati in tabella di euro 230 e 200 euro diminuiranno anch’essi secondo percentuali di contribuzione rapportate al numero complessivo delle domande pervenute relativamente ai due ordini di scuola.

La richiesta del bonus dovrà essere presentata presso il Comune di residenza dello studente entro e non oltre la data del 12 ottobre 2024; a carico dei Comuni: vi è l’istruttoria delle istanze presentate dagli interessati; col controllo sui dati rilasciati dai richiedenti nella dichiarazione sostitutiva e l’individuazione del numero dei beneficiari per ciascun ordine di scuola e per ciascuna fascia Isee. La liquidazione del bonus ai beneficiari perentoriamente entro 45 giorni dalla data di incasso dell’importo assegnato loro da questa Regione tramite opportuno Piano di riparto; l’utilizzo, qualora le risorse regionali dovessero rivelarsi insufficienti rispetto all’effettivo fabbisogno, di eventuali residui ancora disponibili sugli appositi capitoli di bilancio interno, derivanti dalla gestione dei fondi destinati ai libri di testo nelle passate annualità e non restituiti all’ente erogatore.

I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Molise gli elenchi entro il 31 ottobre 2024.