Palombari e tecnici al lavoro alle Tremiti per riparare la condotta sottomarina

TERMOLI. Come si apprende dall’aggiornamento costante della pagina social della Riserva Marina Isole Tremiti, sono iniziati i lavori di ripristino all’isola di San Nicola, con l'arrivo di attrezzature specifiche e palombari giunti da Venezia.

L'amministrazione comunale sta gestendo l'emergenza in un periodo ancora importante per gli operatori turistici, costretti a lasciare chiuse le loro attività all’isola di San Nicola e indotti a rifornirsi presso la cisterna posizionata sul molo sud di San Nicola. Tecnici di Acquedotto Pugliese al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio, inoltre è stata attivata un’autobotte.

Sabato scorso, l’Acquedotto Pugliese, nel dare notizia di una rottura improvvisa e imprevedibile della condotta sottomarina di alimentazione idrica a servizio dell’isola di San Nicola, nonché del delicato intervento di riparazione, annunciavano che «Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell'abitato dell’isola di San Nicola».

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata di oggi.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha disposto, per la fornitura integrativa di acqua, il servizio di autobotte che è dislocato sul molo dell’isola di San Nicola. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.