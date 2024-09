Efficienza energetica: verso il traguardo il nuovo laboratorio UniMol

TERMOLI. Presso il polo UniMol di Termoli stanno per concludersi i lavori di realizzazione del laboratorio 03ВЕТ, a cura del di STRESS S.C.A R.L. società consortile di cui UniMol è socio.

Nell’ambito del progetto di ricerca Europeo METABUILDING LABS, STRESS (soggetto beneficiario), in collaborazione con Unimol, sta realizzando un laboratorio 03BET per la fornitura di servizi tecnologici su scala europea per la caratterizzazione di componenti per l’involucro edilizio e per l’efficienza energetica in edilizia.

Il laboratorio, integrato con tecnologia IoT (Internet of Things), consentirà la realizzazione di un Digital Twin connesso ad altre strutture simili, integrate in un’ampia rete Europea composta da edifici simili in climi differenti, con l’obiettivo di testare diverse soluzioni edilizie in contesti climatici differenti. Nello specifico, il laboratorio di Termoli, unico edificio di questa tipologia realizzato in Italia, sarà la soluzione di riferimento per testare elementi di involucro edilizio in climi mediterranei.

Il nuovo laboratorio costituirà una piattaforma per ricercatori e tirocinanti dei corsi di Laurea in Ingegneria dell’Ateneo, nonché una struttura a supporto dell'imprenditoria locale e non solo che intende innovare.

Galleria fotografica