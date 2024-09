La risorsa idrica "sorgente del turismo", verso la partecipazione al Salone del Camper

TERMOLI. Ulteriori dettagli sulla partecipazione congiunta di Molise Acque e Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo al Salone del Camper di Parma, diffusi dal circuito "Borghi d'Eccellenza.

I due enti si apprestano a varare un progetto divulgativo e cognitivo che consentirà la fruizione delle sorgenti molisane ai fini turistico/culturali. Una risorsa, l’acqua molisana, che manca della giusta conoscenza, sia in termini qualitativi che quantitativi. Le crisi idriche dovute a svariati fattori esaltano la necessità di un nuovo consapevole approccio verso le sorgenti dalle quali si attinge l’acqua che percorre acquedotti e condotte al fine soddisfare l’intera popolazione regionale e extraregionale.

Di rara bellezza e portata, le sorgenti hanno un impatto sulla biodiversità molisana di enorme valore ambientale. La loro preservazione è indispensabile per una responsabile visione del loro utilizzo, per la tutela della qualità dell’acqua e il valore economico sociale che apportano in termini di partecipazione collettiva per la funzione da esse svolta.

Il problema delle siccità e dello spreco del magico liquido vitale, è spesso sulla bocca di ognuno di noi ma realmente non traiamo le giuste conclusioni affinché se né, consapevolmente, possa discutere con dovizia e consapevole conoscenza. Il turismo delle sorgenti può essere un volano esperienziale che mira soprattutto alla giusta divulgazione culturale per la salvaguardia dell’ambiente connesso alla trasmissione vitale dell’acqua con connesse condizioni di attenzione che essa e le sue sorgenti necessitano al di là dell’ambizione.

Il turismo è l’anello ultimo di una filiera che condiziona ma restituisce energie a territori spesso emarginati e fuori da contesti partecipativi e economici. L’acqua può unire questi e renderli sinergici nel consentirli consapevoli della forza nascosta o della eccellente condizione di vantaggio nel contestualizzare il tutto verso lo sguardo che solo l’ambiente può consentire nel liberare visioni lontane e mai autoreferenziali. Per tale obiettivo prefissato sin da subito dopo l’insediamento del presidente Stefano Sabatini, è prevista la partecipazione di Molise Acque al Salone del Camper di Parma che aprirà i battenti il 14 settembre prossimo.

Il turismo attraverso mobilità lente, quello in camping e outdoor, cosiddetto “Natura” si conferma di notevole interesse e in assoluta ascesa e il Molise, proprio grazie alla sua orografia e alla incredibile biodiversità può garantirsi una fetta importante di amanti dell’aria aperta e delle esperienze. La mancanza di strutture ricettive favorisce ulteriormente la nostra regione che ancora non riesce a tracciare una via in tal senso.