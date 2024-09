Finanziamenti per la ricostruzione: come avverranno i controlli

BASSO MOLISE. Con una ordinanza del 29 luglio scorso, il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, Francesco Roberti, ha disciplinato l’istituto dei controlli sulle procedure e sulle pratiche finanziate.

«Il Commissario Straordinario provvede ai controlli previsti dall’articolo 12, comma 5, del D.L. n. 32/2019 e ss.mm.ii., sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi delle Ordinanze emesse in materia di ricostruzione privata. 2. I controlli in cantiere sono effettuati dal personale della Struttura Commissariale, compreso il personale di Invitalia S.p.A.

Ai controlli partecipa un tecnico del Comune territorialmente competente, laddove si tratti di interventi in corso di esecuzione o con lavori conclusi, il personale della Regione Molise – Area Terza – Servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica – Tecnico delle costruzioni. La mancata partecipazione del Comune e della Regione non preclude l’effettuazione del controllo. 3. Resta ferma la competenza dei Comuni in relazione alle attività di controllo in materia di edilizia e di urbanistica.

Articolo 2. Modalità di svolgimento delle verifiche: 1. La Struttura Commissariale provvede all’effettuazione delle verifiche procedendo al sorteggio, con cadenza mensile, di un quantitativo di pratiche secondo le seguenti modalità: dieci per cento (10%) dei decreti di concessione dei contributi adottati nel mese antecedente il sorteggio; dieci per cento (10%) dei decreti di concessione dei contributi relativi a interventi che risultino in corso di esecuzione e per i quali, nel mese antecedente il sorteggio, siano stati pagati i Sal intermedi; dieci per cento (10%) dei decreti di concessione dei contributi relativi a interventi che risultino ultimati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali sia stata trasmessa la comunicazione di fine lavori; 2. Le pratiche vengono sorteggiate mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali e prescindendo dall’avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli (estrazione con ripetizione). La Struttura Commissariale può procedere, qualora ne ravvisi la necessità, al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle percentuali indicate al comma 1 ed anche al controllo di iniziative ultimate oltre il mese precedente. 3. L’unità di personale della Struttura Commissariale impiegata nell’attività di controllo comunica, mediante posta elettronica certificata, la data e l’orario del sopralluogo, al beneficiario, al professionista incaricato dal committente, con onere per quest’ultimo di dare avviso al direttore dei lavori, all’impresa esecutrice e all’eventuale collaudatore statico in corso d’opera, affinché siano presenti alle operazioni e rendano disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile inerente alla pratica. Copia della convocazione viene trasmessa al Comune territorialmente competente, all’Ufficio della Regione Molise – Area Terza – Servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica – Tecnico delle costruzioni, alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali (ove ne ricorrano le condizioni) per consentire la partecipazione al sopralluogo. La comunicazione avverrà non meno di 10 giorni, naturali e consecutivi, precedenti alla data fissata. 4. All’esito del controllo, viene redatto e sottoscritto dai presenti apposito verbale che avrà come allegato un adeguato rilievo fotografico del sopralluogo.

Articolo 3. Oggetto dell’attività di controllo: 1. Il controllo ha ad oggetto la verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dall’Ordinanza di riferimento, nonché dei lavori effettuati. 2. In particolare, si effettueranno le seguenti verifiche in cantiere: a) verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; b) verifica speditiva del nesso di causalità danno-sisma mediante la corrispondenza tra quanto riportato in scheda parametrica (ove l’Ordinanza di riferimento la preveda), documentazione fotografica, quadro fessurativo dell’edificio e lo stato dei luoghi (a titolo di esempio prove eseguite, descrizione del danno, vulnerabilità, maggiorazioni richieste, presenza di amianto, etc.) e quanto riscontrato in sede di sopralluogo; c) verifica speditiva della corrispondenza tra quanto rappresentato in progetto e quanto rilevato in sede di sopralluogo. 3. Nel caso di controlli relativi a pratiche per le quali i relativi lavori siano in corso di esecuzione o eseguiti, i controlli avranno ad oggetto la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma e, altresì, le seguenti verifiche:

a) verifica della sostanziale corrispondenza dei lavori realizzati sugli elementi strutturali al progetto depositato al della Regione Molise – Area Terza – Servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica – Tecnico delle costruzioni; b) la verifica delle quantità delle lavorazioni presenti rispetto a quanto approvato e il raggiungimento delle percentuali dichiarate nelle richieste di Stato Avanzamento Lavori; c) la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell’opera. La Struttura Commissariale può provvedere, se necessario, a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori.

Articolo 4. Esito negativo all’attività di controllo: 1. Qualora il controllo in cantiere dia esito negativo, la Struttura Commissariale comunica al Comune, al professionista incaricato, al soggetto beneficiario del contributo e al direttore dei lavori, mediante posta elettronica certificata, copia del Verbale di sopralluogo, concedendo un termine non superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, (dal ricevimento della comunicazione) per la regolarizzazione delle difformità riscontrate. 2. Qualora, dall’esito dei sopralluoghi, venga riscontrata l’assenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché difformità non regolarizzabili, ne è ugualmente inviata comunicazione.

3. Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione nel termine indicato nel comma 1 e, comunque, nei casi di cui al comma 2, il Commissario può disporre la sospensione dei lavori e avviare il procedimento di revoca, anche parziale, del contributo, mediante comunicazione, contenente i motivi che sostengono la revoca, inviata, a mezzo di posta elettronica certificata, al professionista incaricato, al direttore dei lavori e all’impresa esecutrice, nonché ai singoli beneficiari del contributo ed al Comune interessato.

4. Il professionista incaricato può, anche in nome e per conto del soggetto legittimato, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, formulare osservazioni e/o produrre la documentazione ritenuta utile, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, mediante posta elettronica certificata. Il Commissario entro i successivi 30 giorni valuta le osservazioni formulate, esamina la eventuale documentazione prodotta e conclude il procedimento.

5. La conclusione del procedimento avviene con l’adozione, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data del sorteggio, del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione.

6. La comunicazione dell’archiviazione del procedimento di revoca determina l’eventuale riavvio dei lavori.

7. La revoca totale o parziale del contributo determina l’obbligo, per il beneficiario, di restituire le somme indebitamente percepite».