Blackout a Termoli: quattro i guasti sulla rete, entro le 10 utenze rialimentate

TERMOLI. Blackout diffusi sulla città di Termoli, entro le 10 la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

È quanto prevede E-distribuzione, che abbiamo interpellato stamani per capire la natura del problema che ha visto interrotta l'erogazione di elettricità in varie porzioni del territorio.

«E-distribuzione rende noto che nella notte si sono verificati 4 guasti sulla rete di Termoli. I tecnici sono intervenuti prontamente per individuare le porzioni di rete interessate e hanno avviato le operazioni per ripristinare il servizio. La rialimentazione delle utenze interessate è prevista per le ore 10».