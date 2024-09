Ripristinate tutte le utenze elettriche, i guasti avvenuti sui cavi interrati

TERMOLI. In modo progressivo utenze rialimentate in città nelle quattro zone interessate da altrettanti guasti alla linea elettrica, che hanno causato i blackout prolungati e relativi disagi per migliaia di persone. Problemi soprattutto per frigoriferi e congelatori, col rischio di dover buttare via alimenti deperibili, oltre alla mancata climatizzazione. Ma è solo la punta dell'iceberg, se pensiamo alle attività economiche e commerciali, ad esempio.

A causare le quattro criticità la sollecitazione termica dei cavi interrati. Le squadre di operai di E-distribuzione e le ditte che collaborano col gestore sono all'opera da ore per ripristinare le linee, riparando i guasti venutisi a creare. Nottata, problematica, dunque per una buona parte dei residenti, soprattutto da via del Molinello e la periferia Sud. Alle 10.30 E-distribuzione comunica che tutte le utenze sono state rialimentate.