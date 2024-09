Pos 2023-2025, istituito il tavolo regionale

CAMPOBASSO. Il commissario ad acta per la sanità del Molise, Marco Bonamico, d'intesa con il sub commissario, Ulisse Di Giacomo, con proprio decreto ha istituito il Tavolo regionale per la governance del Programma operativo 2023-2025.

Oltre ai vertici della Struttura commissariale, ne fanno parte: il direttore generale per la Salute della Regione, Lolita Gallo, il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), Giovanni Di Santo, il direttore sanitario Asrem, Bruno Carabellese e quello amministrativo, Grazia Matarante.

Il Tavolo regionale, convocato dal Commissario ad Acta, si riunirà con cadenza bimestrale per valutare le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi del Programma operativo. Inoltre, per collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali, dello Stato e delle altre Regioni, supportare la Struttura commissariale nelle sue esigenze conoscitive e nella pianificazione di interventi atti ad assicurare a livello operativo il controllo di particolari aspetti di interesse per la Regione. (Ansa).