Il colonnello Dellegrazie verso il nuovo incarico, incontro in Regione

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, questa mattina, martedì 3 settembre, il colonnello Luigi Dellegrazie, da tre anni comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso e agli ultimi giorni del suo incarico.

“Ringrazio il Colonnello Luigi Dellegrazie per l’attività svolta sul territorio nei suoi tre anni al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso – ha affermato il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti – È stato un incontro cordiale, attraverso il quale abbiamo ricordato alcune tra le più importanti azioni svolte dal comando provinciale dei Carabinieri, delle quali a beneficiarne sono stati i cittadini e il territorio. La collaborazione e la stima reciproca hanno caratterizzato i nostri rapporti inter-istituzionali”.

“Il colonnello Dellegrazie, in questi tre anni, ha messo a disposizione di tutti noi il suo know-how e le competenze in materia di sicurezza, caratteristiche che abbiamo avuto modo di riscontrare in questo periodo. Al Colonnello giunga l’in bocca al lupo per la sua nuova e importante esperienza nell’Arma dei Carabinieri”.