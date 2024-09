Carta solidale 2024: pubblicato l'elenco dei 757 beneficiari a Termoli

TERMOLI. Sono stati resi noti i 757 i beneficiari della misura "Dedicata a te 2024" trasmesso dall’Inps. L’elenco è stato pubblicato sul sito del Comune di Termoli. Per individuare se il proprio nucleo familiare è beneficiario, occorre verificare nell'elenco il protocollo dell'Inps dell'Isee 2024.

La carta solidale prevede l’acquisto di beni di prima necessità. Il contributo economico prevede, per nucleo familiare, un importo complessivo di 500 euro erogato attraverso carte elettroniche di pagamento ricaricabili che saranno messe a disposizione da Poste spa. Per il 2024 al Comune di Termoli sono state assegnate 757 carte solidali che verranno consegnate, secondo modalità indicate nell’avviso, agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre. La misura, come da decreto ministeriale è destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano.

Come precisa l’amministrazione comunale, «L'elenco dei beneficiari e stato disposto dall’Inps, pertanto non sarà possibile inoltrare reclami al Comune in caso di mancato inserimento. Si informa che, oltre all'elenco Beneficiari "Carta dedicata a te 2024" seguirà, per i nuovi beneficiari, ulteriore comunicazione da parte del Comune di Termoli a mezzo raccomandata. I nuovi beneficiari potranno ritirare la “Carta Dedicata a Te 2024” presso qualunque sportello dell'Ufficio Postale presentando la comunicazione ricevuta a mezzo raccomandata. I beneficiari che ne hanno usufruito anche nel 2023 e riconfermati nell’elenco, non dovranno recarsi presso gli Sportelli Postali in quanto l'importo verrà accreditato sulla Carta di cui si è già in possesso.

In caso di smarrimento si potrà richiedere la sostituzione della stessa presso l'Ufficio Postale presentando allo sportello un documento di identità in corso di validità; codice fiscale-tessera sanitaria, la denuncia presentata all’Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi aderenti all'iniziativa.