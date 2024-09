Via alle domande per il rimborso testi scolastici a Termoli

TERMOLI. Dopo aver ricevuto la comunicazione dalla Regione Molise, con determinazione dirigenziale n. 2345 emessa oggi, l'Ufficio Istruzione del Comune di Termoli ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico Bonus Libri di Testo anno scolastico 2024/25 per gli alunni residenti nel Comune di Termoli.

La domanda deve essere presentata entro il 12 ottobre 2024, compilando l'Allegato C e copia Isee in corso di validità non superiore ad euro 15.748,78. In allegato l'Avviso pubblico e Allegato C.

Nel link alla voce avvisi, istruzioni e modulo per presentare la richiesta con tutte le modalità di invio.