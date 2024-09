«Papà non deve andare a lavorare lontano da noi», la piccola Eleonora scrive alla Meloni

TERMOLI. "Difendiamo il nostro futuro", lo slogan dell'iniziativa di piazza del 12 settembre è stata anticipato, nel suo senso letterale, da una bimba termolese, che teme per il posto di lavoro del papà.

Lei si chiama Eleonora, ha 8 anni, ed è molto preoccupata per il futuro di suo padre Giuseppe, così ha scritto una lettera accorata al premier Giorgia Meloni, proprio all’indirizzo della presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Gentilissima signora presidente Giorgia Meloni, mi scusi tanto se la disturbo, mi sta aiutando mamma Giulia a scrivere questa lettera perché io sono una bambina di 8 anni. Mi chiamo Eleonora vivo a Termoli nella bellissima regione Molise e ho detto a mamma di scriverle perché sono tanto preoccupata per il lavoro del mio papà e per quello di tanti altri papà e mamme dei miei amichetti. Il mio papà si chiama Giuseppe e da tanti anni lavora in Fiat, qui a Termoli, ma negli ultimi mesi i suoi occhi sono diventati tristi anche se lui cerca di nascondere tutto benissimo. Io sono piccola e tante cose non le capisco, ma il cuoricino del mio papà lo so ascoltare e lo capisco benissimo.

La fabbrica è tanto grande, io l'ho vista perché prima organizzavano dei bellissimi Natali per noi bimbi. Dentro lavorano tantissime persone e perché ora dei signori che la comandano stanno facendo soffrire i nostri genitori e devono distruggere tutti i sogni di noi bambini? Perché tanti papà e mamme con una fabbrica così grande devono andare a lavorare lontano da noi? Che colpa abbiamo noi bimbi? Perché dobbiamo pagare sempre noi per le decisioni dei grandi? Per favore signora presidente Giorgia, so che lei (la vedo sempre in tv) sa ascoltare le parole di noi bambini e può aiutare per un futuro più sereno me, i miei amichetti, i nostri genitori e la nostra fabbrica Fiat. Grazie di cuore... con affetto Eleonora».